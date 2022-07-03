البريد السعودي "سبل" يطلق مركز أعمال الحج والعمرة

أكمل البريد السعودي "سبل" استعداداته لموسم حج هذا العام، بدءاً من تفعيل "مركز أعمال الحج والعمرة"، والذي يعمل بشكل استراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل "سبل"، لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات البريدية اللوجستية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال تواجدهم طوال موسم الحج، مع ضمان اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

وتأتي جهود "سبل" إنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة الحج، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

مادة اعلانية

ويقوم البريد السعودي "سبل" بمتابعة رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، بدوره وواجبه كمشغل وطني وضمن العناصر الأساسية في المنظومة الوطنية المتكاملة، التي تخدم حجاج بيت الله، بفريق عمل مؤهل من موظفي "سبل" وتحت إشراف مركز أعمال الحج والعمرة يعملون في الميدان وفي المكاتب والفروع لخدمة الجهات الحكومية وضيوف الرحمن، مجهزين بوسائل كالمركبات والدراجات النارية لسرعة الوصول ضمن المشاعر وعلى مدار الساعة.

الخدمات البريدية

ويقدم البريد السعودي "سبل" مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية اللوجستية لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام، من خلال خدمات البريد الرسمي ذات الموثوقية العالية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية، وكذلك خدمة ضيوف الرحمن والأفراد من خلال 4 فروع داخل المشاعر المقدسة و3 سيارات متنقلة (SPL GO)، ومن الخدمات خدمة "حج بلا حقيبة"، حيث تتولى الخدمة الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي سبل في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي سبل في مدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية من خلال التعاون مع البنك الإسلامي.