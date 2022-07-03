البيئة السعودية: أطلقنا خدمة حجز إلكتروني لذبح الأضاحي

انطلقت خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي بمسالخ وزارة البيئة والمياه والزراعة المعتمدة في مدينتي مكة المكرمة والرياض، وذلك بهدف التسهيل على الأفراد وقطاع الأعمال، وتخفيف الزحام عن المسالخ، وتنظيم عملية التوافد.

وفي هذا الشأن، أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض، ماجد الفراج، لـ"العربية.نت"، أن الحجز الإلكتروني سيخفف الزحام عن المسالخ بنسبة 30٪، فالمسلخ المستهدف في مدينة الرياض هو مسلخ العزيزية، وأما المسالخ في العاصمة المقدسة هي مسلخ المعيصم، ومسلخا طريق الليث أ و ب، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية الموسمي.

مادة اعلانية

خطة تحول رقمي

كما أضاف: "يأتي ذلك ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات الإلكترونية، حيث تم الإعلان عن الخدمة اليوم وقبل وقت كافٍ من موسم ذبح الأضاحي؛ ليتمكن المستفيدون من الاطلاع عليها والاستفادة القصوى منها".



وأكد أن "الوزارة أتاحت خدمة الحجز الإلكتروني لموعد ذبح الأضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة تقنيًا لخدمة الحجز الإلكتروني، مما يسهم في تقليل الازدحام وساعات الانتظار الطويلة، فالخدمة تتضمن عدة خصائص منها: حجز اليوم والوقت لذبح الأضحية، واختيار نوع الأضحية (أبقار-ضأن-ماعز) بالإضافة إلى اختيار المسلخ المطلوب والملائم من قبل المستفيد".





وتابع الفراج: "الخدمة الجديدة تمت إتاحتها عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما" بالدخول عبر الرابط التالي، وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هـ.



يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشرف على تلك المسالخ بعد نقل الاختصاصات لها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك ضمن نقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام، فيما تقوم الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة بدورها بجولات رقابية؛ للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية والفنية.