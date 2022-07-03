الملك سلمان يعين الأميرة هيفاء بنت محمد نائبة لوزير السياحة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، عددا من الأوامر الملكية.

جاءت كالتالي وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس):

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- تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد آل عبدالرحمن آل سعود، نائبا لوزير السياحة بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

- تعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للاستثمار والأبحاث بمرتبة وزير. كما تم تعيين خالد بن وليد بن فضل الظاهر، نائبا لمحافظ البنك المركزي السعودي للرقابة والتقنية بالمرتبة الممتازة.

- تعيين بندر بن عبيد بن حمود الرشيد، سكرتيرا لولي العهد بمرتبة وزير، بالإضافة إلى مهامه الأخرى. كما تم تعيين منصور بن عبدالله بن علي بن سلمة، نائبا لسكرتير ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

- تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل، نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء لشؤون المجلس بالمرتبة الممتازة.

- تعيين إيهاب بن غازي بن فهمي الحشاني، نائبا لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمرتبة الممتازة.

- تعيين المهندس عبدالعزيز بن حمد بن صالح الرميح، نائبا لوزير الصحة للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

- تعيين الدكتور رميح بن محمد الرميح، نائبا لوزير النقل والخدمات اللوجستية بالمرتبة الممتازة، ويكلف بالقيام بعمل رئيس الهيئة العامة للنقل.

كذلك صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين عام مجلس الوزراء من منصبه، ويعين مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.