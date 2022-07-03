الهلال الأحمر السعودي يعلن جهوزيته لاستقبال ضيوف الرحمن

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي استعداداتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ، بتسخير جميع إمكاناتها من القوى البشرية وأسطول خدماتها الإسعافية الأرضية والجوية، المتمثل بسيارات الإسعاف وعربات الكوارث والاستجابة السريعة، إضافة لطائرات الإسعاف الجوي والدراجات النارية وعربات القولف المدعمة للعملية الإسعافية الميدانية وتوظيف الجوانب التقنية في عملها الإسعافي لتقديم خدمات إسعافية ذات جودة عالية.

كما تشارك الهيئة في حج هذا العام بأكثر من 1288 من الكوادر الطبية، ما بين أطباء وأخصائيين وفنيي إسعاف وطب طوارئ، موزعين على 97 مركزًا إسعافيًا في العاصمة المقدسة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات ومجمع الإسناد والمراكز الموسمية التي يمر من خلالها الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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وتستعين الهيئة بـ335 من القوى البشرية للدعم اللوجستي للعاملين في الميدان من خلال تقسيمهم لعدة فرق ووحدات لخدمة وتوفير جميع الإمكانات لسفراء الحياة، وتدعم الهيئة القوى البشرية بأكثر من 377 من أسطولها الإسعافي الذي يتكون من 192 سيارة و128 سيارة تابعة لوحدة الاستجابة المتقدمة و6 من طائرات الإسعاف الجوي و9 دراجات نارية و4 من عربات القولف، إضافة إلى 4 من عربات الإمداد الطبي و16 عربة من الاستجابة النوعية، وسيارات خدمة لدعم العمل الإسعافي والإداري خلال مهمة حج هذا العام.

وتشارك من الهيئة أيضا أكثر من 150 من العاملين في الترحيل الطبي بالعاصمة المقدسة، من خلال عدة لغات، في استقبال وترحيل البلاغات في تخصصات مختلفة تتناسب مع العمل، ومتابعة الحالة من قبل الفريق الطبي حتى وصول الفرق الإسعافية، ونقلها إلى المنشآت الصحية المناسبة، إضافة إلى وجود مترجمين بعدة لغات لسهولة لتسهيل التواصل مع المستفيدين.

ودعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي أعمال الحج بأكثر من 500 متطوع يعملون تحت مظلة الفريق التطوعي التابع لها في مختلف التخصصات الطبية والصحية، وتمثلت مشاركتهم في دعم الخدمات الإسعافية بمراكز الحرم والمشاعر المقدسة، والعمل على توعية وتثقيف الحجاج والمشاركين في الحج باتباع الطرق الوقائية من الأمراض وغيرها.

وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى أن الهيئة وضعت طاقاتها وإمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن لموسم الحج عبر تقديم أفضل الخدمات الإسعافية للحجاج والمشاركين في الحج.

وأضاف أن العمل على برنامج الحج يبدأ منذ انتهاء آخر موسم حج لتلافي الصعوبات، والتحسين المستمر في رفع جودة الخدمة الإسعافية من خلال رصد كل الإيجابيات والسلبيات التي تمت في مواسم الحج السابقة؛ للإسهام في الخروج بموسم متطور يتوافق مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.