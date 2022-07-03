إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية خلال توجهه إلى المسجد الحرام 

أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن فريقاً طبياً أنقذ حاجاً إيرانياً في العقد السادس من العمر من ذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه الى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

وقالت الوزارة: استقبلت طوارئ مدينة الملك عبد الله الطبية في العاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، حالة الحاج الإيراني الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر، وقام الفريق الطبي من مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

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وأضافت "الصحة" أن الفريق المعالج قرر إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الاجراء الطبي، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتمايل المريض للشفاء، وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام الى حملته لإكمال نسكه.

وأكدت "الصحة" أن المدينة الطبية تقدم خدماتها للرعاية الصحية التخصصية لجميع الحجاج والزوار والمعتمرين يقوم عليها أطباء مؤهلين تأهيلا عالياً وبإمكانيات عالمية حديثة تحظى بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة حثيثة من وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.