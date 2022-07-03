بالخط العربي القديم.. العثور على أول نقشٍ لاسم محمد في حائل

في اكتشاف تاريخي مهم، عثر على أول نقش لاسم محمد بالخط العربي القديم المعروف (بالقلم الثمودي) الشمالي، في سلسلة جبال الجلف الأثرية شمال منطقة حائل بالسعودية.

فقد أوضح الباحث مشاري النشمي لـ"العربية.نت" أنه أثناء دراسته لهذه الجبال ورد ذكر اسم محمد بن تبعة ضمن نقش دعائي.

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وأضاف أن المؤرخين وثقوا قديماً سبعة أسماء بمن تسموا بمحمد قبل الإسلام وقيل إنهم أربعة عشر رجلاً، إلا أن محمد بن تبعة لم يكن موجوداً في هذه الأسماء لذلك يعتبر الاكتشاف إضافة تاريخية جديدة.

أطول نص ثمودي

كذلك أوضح أنه تم العثور على أطول نص ثمودي يحكي قصة وقعت في تلك الفترة بينت أن مرضا داهم أفرادا من عائلة عربية كانت تقطن في هذه المنطقة يرجعون إلى قبيلة آل (صصمت).

وقد ذكر النقش "إنه الأب والأم توفيا بسبب هذا المرض فيما نجى الابن فوهب له ابن خالته جملا "نقشها الابن أسحم بن سالم وقد دونت هذه القصة على صخرة بجانب غار كبير.

ترجمة النقوش الثمودية

وكان هناك تعاون بين الباحث مشاري النشمي والبروفيسور سليمان الذييب منذ أكثر من خمس سنوات أثمر عن ترجمة مجموعة كبيرة من النقوش الثمودية في هذه المنطقة.

كذلك أكد البروفيسور سليمان الذيب أستاذ اللغات القديمة في جامعة الملك سعود سابقاً أن الكتابات الموجودة في جبال الجلف تعود إلى الحقبة المتأخرة نظراً إلى طريقة رسم بعض الحروف.

واحتوت هذه النقوش على النصوص الدعائية والاجتماعية وكذلك الاشتياق والمحبة.

سلسلة جبال الجلف

وأضاف أن سلسلة جبال الجلف تعتبر من أهم المواقع الأثرية في شمال منطقة حائل تحتوي على رسوم وفنون صخرية متنوعة، من أهمها رسوم الإبل والوعول ورسوم آدمية، وكذلك النخيل وغيرها مما خلفه الإنسان القديم في هذه المنطقة.

فيما أوضح أن جبال الجلف تتميز عن غيرها من الأماكن الأثرية هو قربها من مدينة حائل فهي لا تبعد سوى 40 كلم، وتمتلك تضاريس متنوعة من جبال وسهول ونفود، وكذلك تتميز بأن المزارع والمنتجعات السياحية قريبة منها تعطي الزوار أريحية كبيرة لتوفر السكن وسبل الراحة التي يحتاجونها بعد التنزه في هذا الأماكن الجميلة.

وختم حديثه مؤكدا أن آثار جبال الجلف تم اكتشافها وتوثيقها لدى هيئة السياحة والآثار من قبل الباحث النشمي قبل أكثر من 12 سنة.

والآن تم الانتهاء من توثيقها بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز.