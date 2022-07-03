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صورة تشغل السعوديين.. طفل على ظهر طير فوق الرياض

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خاص

صورة تشغل السعوديين.. طفل على ظهر طير فوق الرياض

العربية.نت - نادية الفواز

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شغلت صورة التقطت لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد أظهرت تلك "اللقطة الساحرة" غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.

بدوره، أوضح المصور عبد الكريم الماجد لـ"العربية.نت"، أنه التقط عدداً من الصور ومقاطع الفيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق.

وعن مشهد الغيمة، أوضح أنه كان ينوي أن يحتفظ بالصورة كذكرى إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها.

كما أضاف أنه لم يتوقع تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الصورة، مؤكدين أن اللقطة العظيمة يجب أن تكرم في محافل عالمية لأفضل التقاطات عام 2022.

وتداول ناشطون على تويتر الصورة من مواقع مختلفة، فيما قام آخرون بنشر صور شبيهة لغيوم تشكلت على هيئة حيوانات أو طيور.

البعض شكك في صحتها

في حين فسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا".

كما أوضحوا أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية، كأن تتخيل صورة إنسان في القمر أو على الغيوم.

تصوير عبدالكريم الماجد
تصوير عبدالكريم الماجد

فيما شكك البعض بصحة الصورة، مؤكدين "فوتوشوب"، لكن آخرين نشروا مقطعا مصورا قاطعين الشك باليقين.

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