صورة تشغل السعوديين.. طفل على ظهر طير فوق الرياض

شغلت صورة التقطت لحظة الغروب فوق العاصمة السعودية الرياض، العديد من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أظهرت تلك "اللقطة الساحرة" غيمة تشكلت على هيئة طفل بدت وكأنه يجلس على ظهر طير، ليحلقا معاً في السماء.
التقاطة نادرة..— إياد الحمود (@Eyaaaad) July 2, 2022
صورة التقطت يوم أمس الجمعة لحظة الغروب على خط الرياض القصيم لغيمة تشكلت على هيئة طفل يجلس على ظهر طير وكأنهم يحلقون معاً في السماء. pic.twitter.com/aZxKEC68cN
بدوره، أوضح المصور عبد الكريم الماجد لـ"العربية.نت"، أنه التقط عدداً من الصور ومقاطع الفيديو عندما كان بسيارته على طريق القصيم، ذاهباً لقضاء الإجازة في محافظة ثادق.
وعن مشهد الغيمة، أوضح أنه كان ينوي أن يحتفظ بالصورة كذكرى إلا أن أصدقاءه اقترحوا عليه نشرها لجمالها.
كما أضاف أنه لم يتوقع تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع الصورة، مؤكدين أن اللقطة العظيمة يجب أن تكرم في محافل عالمية لأفضل التقاطات عام 2022.
وتداول ناشطون على تويتر الصورة من مواقع مختلفة، فيما قام آخرون بنشر صور شبيهة لغيوم تشكلت على هيئة حيوانات أو طيور.
فديو لنفس المنظر pic.twitter.com/FbwKbJLtsc— عبدالكريم عبدالله الماجد (@thadig2009) July 1, 2022
البعض شكك في صحتها
في حين فسّر بعض المغردين سبب رؤية مثل تلك الأشكال في الغيوم علمياً، مشيرين إلى أنها ظاهرة نفسية تسمى "باريدوليا".
كما أوضحوا أنها حالة تجعل العقل يستجيب لربط ما يشاهده من أشكال عشوائية بصورة حقيقية، كأن تتخيل صورة إنسان في القمر أو على الغيوم.
فيما شكك البعض بصحة الصورة، مؤكدين "فوتوشوب"، لكن آخرين نشروا مقطعا مصورا قاطعين الشك باليقين.
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