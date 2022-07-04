اختبارات تحليلية على مدار الساعة لضمان جودة المياه المقدمة للحجاج

تجري شركة المياه الوطنية اختبارات تحليلية بصورة متواصلة لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن، وتعمل الوطنية على تحقيق سلامة وجودة المياه المقدمة للحجاج، ومطابقتها للمواصفات والمعايير المطلوبة وضمان خلوها من الشوائب.

وأنشأت الشركة في هذا العام مختبراً مركزياً لمتابعة عمليات جودة المياه في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمحافظات التابعة لها، بكوادر وطنية مدربة وأجهزة تحليلية متقدمة بكفاءة عالية.

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كامل الطاقة التشغيلية

ويعمل المختبر المركزي خلال هذه الأيام بكامل طاقته التشغيلية للاستفادة منه في موسم حج هذا العام 1443هـ، بالإضافة إلى مختبرين ثابتين في كل من مشعر منى، وعرفات، ومختبرين متنقلين داخل المشاعر المقدسة، يُجمع من خلالها عينات من مصادر مياه الشرب الرئيسية، والخزانات التشغيلية، والخزن الاستراتيجي، وكذلك شبكات المياه، حيث يتم جمع وتحليل ما معدله 120 عينة يومياً بعمل على مدار 24 ساعة.

ويأتي هذا الاهتمام في المنظومة المائية ضمن الاهتمام بكافة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة الحجيج وتحقيق سبل الراحة لهم منذ وصولهم الأراضي المقدسة وحتى الانتهاء من تأدية مناسكهم.