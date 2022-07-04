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الصحة السعودية تطلق عيادة أسنان متنقلة للحجاج

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عيادة الأسنان المتنقلة
موسم الحج

الصحة السعودية تطلق عيادة أسنان متنقلة للحجاج

تضم العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان 32 متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية

العربية.نت - مكة المكرمة

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كشفت وزارة الصحة السعودية عن إطلاق خدمات عيادة الأسنان المتنقلة والتابعة لتجمع مكة المكرمة الصحي، والتي تتمركز في موقع مستشفى طوارئ الحرم، وذلك لتقديم الرعاية الصحية لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1443.

وأشارت "الصحة" إلى أن أهمية هذه العيادة المتنقلة وموقعها بالمنطقة المركزية للحرم تأتي نظراً لمحدودية تقديم خدمات الرعاية الطبية للأسنان في بعض منشآت التجمع الصحي، وكذلك عدم توفرها في المنطقة المركزية للحرم، مما يضطر الحجاج في حال الاحتياج للخدمة التوجه لمناطق خارج منطقة الحرم، الأمر الذي يكبدهم عناء التنقل وصعوبة الحصول على الخدمة.

وتأتي تلك الخدمات مواكبة لأهداف "الصحة" في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها، والرفع من كفاءة تقديمها لضيوف وزوار بيت الله الحرام.

وتضم العيادة المتنقلة لخدمات الرعاية الصحية للأسنان 32 متخصصاً من الكوادر الطبية والتشغيلية، مزودة بكافة الإمكانات الحديثة على مدار الساعة طوال أيام موسم الحج مستهدفة المستفيدين للخدمة من الحجاج.

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