النقل السعودية: 79 ألف عملية فحص لوسائل نقل الحجاج

كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية، عن قيامها بأكثر من 79 ألف عملية فحص وتحقق لوسائل نقل الحجاج قبل أكثر من شهر، وذلك مع بدء قدومهم إلى العاصمة المقدسة.

وأكدت الهيئة في تصريحها لـ"العربية" أن نسبة امتثال مقدمي خدمات النقل لمتطلبات واشتراطات الهيئة الخاصة بقطاع النقل بلغت خلال فترة الحج 91%، في الوقت الذي تتواجد فيه فرق العمليات الرقابية التابعة للهيئة العامة للنقل في السعودية، على مداخل مكة وفي المطارات ومحطات القطارات، للتأكد من التزام مركبات الأجرة وحافلات نقل الحجاج والبضائع بالمعايير الموضوعة، مثل وجود أجهزة للتتبع ونظافة وسائل النقل وتواجد القائد والمرشد في كل حافلة تقل الحجاج.

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واتضحت مؤخراً معالم تطورات وسائل النقل العام في السعودية مع تحركاته لنقل مليون حاج هذا العام بعد العديد من التشريعات المنظمة للقطاع خلال الأعوام الأخيرة.