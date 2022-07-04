وزير الداخلية السعودي يقف على جاهزية أمن الحج

وقف وزير الداخلية السعودي رئيس لجنة الحج العليا، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، على جاهزية قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها في حفظ أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام. جاء ذلك خلال رعايته الحفل الذي نظمته قوات أمن الحج المشاركة في موسم حج هذا العام 1443هـ.
من جانبه، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي خلال الحفل، على جاهزية قوات الأمن لأداء مهامها للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم للمناسك.
أمن الحج يباشر أعماله
كما أوضح أن القوات باشرت مهامها في مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والمدينة المنورة، وفي كل المنافذ، وعلى كل الطرق المؤدية إلى مناطق الحج، مدركين لعظم المسؤولية في أداء واجبهم ومسؤولياتهم الوطنية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وبإشراف مباشر من وزير الداخلية.
وقال البسامي: "إن قوات أمن الحج جاهزة بكامل طاقاتها البشرية المدربة وقدراتها التقنية الحديثة لخدمة الحجيج، ولمواجهة ما قد يعكر صفو ضيوف الرحمن، وسيتم التعامل بأقصى درجات الحزم والقوة وبما يكفل للحجاج أداء مناسكهم بعيداً عن كل المؤثرات والشعارات التي لا مكان لها في هذه الأماكن المقدسة".
استعراض قوات أمن الحج
بعد ذلك استعرضت قوات أمن الحج عددا من الفرضيات الأمنية التي أظهرت الاحترافية العالية التي يتميز بها رجال الأمن، كما استعرضت الآليات والمدرعات الخاصة وطيران الأمن أمام وزير الداخلية.
وحضر الحفل الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من الأمراء والوزراء أعضاء لجنة الحج العليا، وأعضاء لجنة الحج المركزية وقادة القطاعات الأمنية، وعدد من كبار المسؤولين.
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