ولي العهد السعودي: يجب مراعاة المواطنين في مواجهة ارتفاع التكاليف

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الاثنين، على مراعاة المواطنين الأكثر احتياجا في مواجهة ارتفاع التكاليف.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة، حيث ناقش عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها التخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة، وفق ما نقلته "واس".

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كما شدد ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

سمو #ولي_العهد يؤكد على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية.#واس pic.twitter.com/avWjuyhGbe — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 4, 2022

إلى ذلك، اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا، وتضمن العرض تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دولياً.

كما تابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة كوفيد 19.

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.