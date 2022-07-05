السعودية: نهدف إلى الأمن الإنساني في الحج

أكد مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن السعودية بذلت جهودا واسعة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأعلى المستويات وبأحدث التقنيات، بمتابعة واهتمام القيادة الرشيدة، منها تخصيص 23 مستشفى لخدمة الحجاج، إضافة إلى 147 مركزاً صحياً، و16 مركزاً للطوارئ على جسر الجمرات، وأكثر من 25 ألفاً من الكوادر الطبية، وتخصيص مراكز للمراقبة والتحكم.

جاء ذلك خلال جلسة ندوة الحج الكبرى بعنوان: "الأمن الإنساني في الحاج"، والذي أدارها الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد أبوالخير إسماعيل، والتي سلطت الضوء على توافر المستشفيات المتخصصة لخدمة الحجاج والمراكز الطبية، إضافة إلى أهمية السلامة الغذائية والدوائية للحاج.

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ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، إلى جهود الهيئة لحفظ سلامة الغذاء المقدم للحجاج من خلال وضع اللوائح، والمتابعة الميدانية لنقل الأغذية حتى تصل للمشاعر المقدسة بالشكل السليم، مشيداً بمبادرة الأدلة التوعوية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة بلغات عدة لزيادة الجانب التوعوي للحجاج.

ووصفت مساعد مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتورة حنان بنت حسن البلخي، السعودية بالشريك الاستراتيجي الهام للمنظمة، وأشادت بالقرارات الجريئة التي اتخذتها المملكة في ظل جائحة كورونا لحماية الحجاج والحفاظ على سلامتهم للحد من انتشار فيروس كورونا، وكانت أعلى من أي دولة أخرى، وذلك بسبب خبراتها التراكمية في إدارة الحشود.

يذكر أن ندوة الحج الكبرى إحدى أبرز الفعاليات العلمية التي ترعاها وزارة الحج والعمرة سنويًا، وانطلقت في العام 1390هـ الموافق 1970، بهدف التأكيد على دور المملكة الإقليمي والدولي كمنار ديني وثقافي، نظرًا لما شرف الله به المملكة العربية السعودية بوجود الحرمين الشريفين على أراضيها وخدمة الحج والحجيج، ودورها المحوري في تأصيل حوار الأديان والتآخي بين المذاهب على أسس علمية رصينة.