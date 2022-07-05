محمد العيسى خطيباً ليوم عرفة لحج هذا العام

صدرت الموافقة السامية على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1443هـ.

جاء ذلك بحسب تغريدة إمارة منطقة مكة المكرمة على حسابها الرسمي في "تويتر"، في حين اشتهر الدكتور العيسى بالعديد من الجهود الواضحة حين كان وزيراً للعدل، وعُرف تبنيه دعوة الجاليات الإسلامية في البلدان غير الإسلامية إلى احترام دساتير وقوانين وثقافة البلدان التي يعيشون فيها، وأن تكون مطالبتهم بخصوصياتهم الدينية وفق القوانين وبالطرق السلمية، وأن عليهم احترام القرار النهائي الذي يفصل في مطالبتهم سواء كان تشريعياً أو قضائياً.

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وتخصص أكاديمياً في الشريعة والقانون الدستوري والإداري، وله مؤلفات ومقالات في الشريعة والقانون والعديد من القضايا الفكرية، كما درّس مادة الشريعة والقانون في بعض الجامعات السعودية، وأشرف وناقش العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير، وألقى العديد من المحاضرات في جامعات العالم، ومؤسسات فكرية عالمية.