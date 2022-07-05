تفويج الحجاج المنومين بمستشفيات المدينة إلى مكة المكرمة

انطلقت في الخامسة فجر اليوم الثلاثاء، من مدينة الملك سلمان الطبية ، قافلة وزارة الصحة السعودية بعد توقف عامين؛ بسبب ظروف جائحة كورونا، والتي تقل حجاجاً من مختلف الجنسيات، يمثلون المرضى المنومين في مستشفيات المدينة المنورة؛ لإيصالهم إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة، وتمكينهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443، بعد السماح لهم بأداء مناسك الحج.

وضمّ فريق القافلة 14 سيارة إسعاف تحمل 9 من الحجاج المنوّمين، وإسعافاً من العناية المركزة، فضلاً عن كابينة أوكسجين متكاملة، وورشة إسعافات متنقلة وحافلة، و60 كادراً طبياً في القافلة.

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وكان "التجمُّع الصحي بالمدينة" قد أكمل منذ وقتٍ مبكرٍ جميع الإجراءات الخاصة بتفويج الحجاج بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإشراف أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أوضحت مسبقاً أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 43425 حاجًا وحاجًة منذ تاريخ 1/ 11 /1443هـ وحتى تاريخ 4/ 12 /1443هـ.

كما جهزت "الصحة" خلال موسم حج هذا العام في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 23 مستشفى، يساندها 147مركزاً صحياً، وزادت سعتها السريرية إلى 4654 سريرًا، فيما بلغ عدد الأسرّ ة المخصصة للعناية المركزة 1080والمخصصة لضربات الشمس 238 وعدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.