مصمم زي الفرقة الموسيقية خلال عرض قوات أمن الحج.. يروي التفاصيل

استطاع مصمم سعودي أن يلفت الأنظار عند ظهور رجال الفرق الموسيقية المشتركة بالزي الموحد خلال عرض قوات أمن الحج، والمستوحاة من الدقلة السعودية، التي زُينت بنقوش الخط العربي.

المصمم "سراج سند" غرد عبر حسابه في تويتر: تشرفتُ بتكليفي بتصميم وتنفيذ هذا العمل، شكراً للقيادة ورجالها لثقتهم ودعمهم لنا، دمت بعز يا وطني"، وقال في حديثه إلى "العربية.نت": تم تكليفي رسمياً من قبل وزارة الداخلية لتصميم الزي الموحد للفرقة العسكرية، حيث تم تصميمه خلال ٣ أيام، وإنتاج ١٠٠ قطعة، وحرصت بأن يكون التصميم مستوحى من التراث السعودي، وعليه شعار وزارة الداخلية، كما يرتدي الرجال "الشماغ" ضمن الحفاظ على التقاليد السعودية في الملابس.

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وأضاف: تم تقديم التصميم الأول، وتمت الموافقة عليه خلال ٢٤ ساعة، بعد تجهيز التصميم والقماش واللون، واختيار كافة المتطلبات، وتم خلال الثلاثة أيام خياطة الزي، ووضع الرتب العسكرية، وتنفيذ كامل المشروع من خلال التصميم والتنفيذ في مصنعي الخاص، ولو كان هناك متسع من الوقت لكان بإمكاني أن أحلق أكثر، وأقدم الأجمل، ولكن التحدي كان في التوقيت، وهذا يؤكد كفاءة الشباب السعودي وقدرتهم على العمل في كل الظروف.

الاحتفاء بالعمل

وعن ردود الأفعال، أشار سراج: لم أتوقع كل هذا الزخم والاحتفاء بهذا العمل الذي خرج بهوية سعودية أصيلة، وتم استخدام قماش مخصص للزي العسكري بحكم خبرتي في مجال التصميم والتنفيذ للقطاع العسكري، فقد كان القماش متوفرا، وتم العمل بكل جدية وتفان في سبيل تحقيق هذه النتيجة المرضية، مع إدخال البشت السعودي والخط العربي والزخارف النجدية".

وختم حديثه: نسعى كشباب سعودي لتنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، التي نتشرف بخدمتها لما فيه الخير لوطننا، وهذا أبسط ما يمكن أن نقدمه لوطننا الذي نكن له كل الفخر والاعتزاز.