هيئة التقييم لـ "العربية.نت": هذه أهمية الاستعانة بمقيم معتمد 

أكد مدير إدارة التواصل بالهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، سعد البيز لـ"العربية.نت"، أن 94 ألف عملية تقييم جرت لأصول عقارية مودعة في أنظمة الهيئة الإلكترونية، تنوعت بين عدد من الأغراض، حيث كانت أبرزها للتمويل بنسبة ٣٧٪، تليها ١٤٪ لأغراض البيع والشراء، و٢٠٪ لأغراض الرهن العقاري وبقية أغراض التقييم المختلفة.

وفيما يتعلق بأنواع العقارات التي كانت ضمن عمليات التقييم، قال البيز :"الأصول السكنية كالفلل والشقق والأراضي جاءت بنسبة ٩٥٪، وكان النصيب الأكبر منها لمنطقة مكة المكرمة، تليها منطقة الرياض ومن ثم المنطقة الشرقية وكذلك منطقة المدينة المنورة ".

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وأكد البيز على أهمية الاستعانة بمقيم مهني معتمد يعمل وفق معايير التقييم الدولية، ويكون مستقلا ومحايدا في عملية التقييم، ويساهم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بكل شفافية، ويساعد المستثمرين في اتخاذ قراراتهم، موضحا أن "هناك العديد من الجهات والأنظمة والتشريعات التي صارت تلزم بوجود مقيم معتمد".

وأوضح أن الهيئة تعمل على عدد من الأدوار في تنظيم مهنة التقييم والتطوير والاعتماد والرقابة وزيادة الوعي بالمهنة، ومؤخراً اعتمد مجلس إدارة الهيئة استراتيجية لثلاث سنوات قادمة، وهناك العديد من المبادرات والمشاريع التي تساهم في تحسين جودة مهنة التقييم، مثل عمل الدراسات السوقية، وزيادة عدد المتدربين المؤهلين للزمالة في جميع فروع التقييم، وإصدار المنشورات المهنية والتعليمية وإنشاء لجان قطاعات التقييم المتخصصة.

وذكر أن الهيئة قامت مؤخرًا بتعزيز جودة إصدارتها المرتبطة بالجهات التمويلية بعد توحيد النماذج وتطوير إجراءات التقييم ومنح المقيم استقلالية أكبر، مما كان له الأثر الإيجابي في زيادة موثوقية التقارير وارتفاع درجة جودتها، واتضح ذلك في ارتفاع نسبة جودة التقارير من ٤٠٪ عام ٢٠٢٠ إلى ٨٨٪ عام ٢٠٢١.