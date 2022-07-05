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وزارة الحج والعمرة تطلق حملة "الحج يبدأ منك"

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موسم الحج (تصوير عبدالله النحيط)
موسم الحج (تصوير عبدالله النحيط)
موسم الحج

وزارة الحج والعمرة تطلق حملة "الحج يبدأ منك"

العربية.نت - مكة المكرمة

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أطلقت وزارة الحج والعمرة اليوم، حملة توعوية تحت شعار "الحج يبدأ منك"، وذلك امتدادًا للجهود المستمرة لتكثيف أنشطتها في التوعوية، لموسم حج هذا العام 1443هـ.

ونشرت الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، ضمن فعاليات الحملة مقطعًا مرئيًا بـ 7 لغات عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توضيح عدد من الإرشادات المتعلقة بالاستخدامات الشخصية والسلوكيات العامة للحاج خلال رحلته لأداء المناسك.

ويتضمن العمل الذي يعتبر المنتج الرئيس للحملة، عددًا من الرسائل لتصحيح السلوكيات الخاطئة في الحج، من بينها الآداب والسلوكيات المستحبة في المشاعر المقدسة.

وتستهدف الحملة التوعوية التأكيد على أن رحلة الحج الناجحة تبدأ من الحاج نفسه من خلال الحرص على الالتزام والاهتمام بالتعليمات الصحيحة والتوجيهات الهامة لتسهيل رحلة الحاج، وتأمين الراحة والطمأنينة له ولبقية الحجاج، والحرص على أداء الطرق الصحيحة في الحرم والمشاعر لأداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت قد أطلقت مؤخراً 13 دليلًا توعويًا تفصيليًا بـ 14 لغة بالشراكة مع الهيئة العامة للأوقاف، لتسهيل رحلة الحاج، بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمر بها الحاج أثناء تأدية المناسك، ويمكن الحصول عليه من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/.

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