استقبال 185 حاجاً من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين

استقبلت وزارة الحج والعمرة، (185) حاجًا من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، قدموا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة.

ويهدف البرنامج هذا العام لتمكين ممثلي الدول العاملين في مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب القادمين من (41) دولة، ومجموعة من ذوي أسر الشهداء والمصابين في العمليات الإرهابية في نيوزيلاندا والقادمين من (8) دول، من أداء مناسك الحج لهذا العام 1443هـ.

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وتتولى وزارة الحج والعمرة استقبال الضيوف والترحيب بهم والإشراف على تهيئة جميع الخدمات المقدمة لهم على مدار الرحلة من الإسكان والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة، بما يضمن جودة تلك الخدمات ويمكن الضيوف الكرام من تأدية مناسكهم بيسر وطمأنينة حتى عودتهم بسلامة الله آمنين إلى أوطانهم.

وعلى صعيد ذاته، عبر وفد ممثلي الدول الأعضاء بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، وعددهم 130 عضواً بعوائلهم من جنسيات إسلامية مختلفة ممن شملهم مكرمة برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عن عظيم الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذه المكرمة الغالية واختيارهم ضمن المدعوين والمستضافين من خلال البرنامج لأداء فريضة حج هذا العام 1443هـ، حيث خيمت مشاعر الغبطة والسرور والحمد والشكر للمولى عز وجل على أفئدة الضيوف الذين وصلوا الى مكة المكرمة.