تجهيز 238 سريراً للتعامل مع ضربات الشمس للحجاج

كثّفت وزارة الصحة السعودية استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة؛ حيث جُهّزت عدد من المرافق الصحية بكل من العاصمة المقدسة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

وخصصت الوزارة (238) سريرا لاستقبال حالات ضربات الشمس، منها (172) سريراً في مستشفيات المشاعر المقدسة، و(51) سريراً في مكة المكرمة، و(15) سريراً في المدينة المنورة.

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ووفّرت "الصحة" عددا كبيرا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مُزوّدة بذلك جميع المرافق الصحية التابعة لها.

وفي ذات السياق أبرزت "الصحة" رسائلها التوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن، والتي تتضمن طرق الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، محذرة الحجاج من التعرُّض المباشر لأشعة الشمس الحارة لما لها من آثار سلبية، وذكّرت بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، قال رسول الله: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم".

يُذكر أن "الصحة" قدّمت عددا من البرامج التثقيفية والتوعوية، لضيوف الرحمن من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، بعدد من اللغات المختلفة، كما تم وضع برنامج توعوي لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس.