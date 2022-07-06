.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مسجد في "منى" شاهد على أول اتفاق إسلامي في التاريخ

  • الخط
مسجد البيعة في منى
موسم الحج

مسجد في "منى" شاهد على أول اتفاق إسلامي في التاريخ

تمت بيعة العقبة الأولى في هذا المسجد سنة 12 من النبوة 621م

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

على الرغم من التطورات والتوسعات التي شهدها مشعر منى في مكة المكرمة، فإن مسجد البيعة ببنائه العتيق ظل شامخاً بتاريخه طوال السنوات الماضية، والذي يعتبر من المساجد التاريخية، وله ارتباط بتاريخ الرسول، صلى الله عليه وسلم، وتمت على أرضه أول بيعة في الإسلام.

ويبعد المسجد نحو 500 متر تقريباً من جمرة العقبة الكبرى، وهو عبارة عن مصلى لا سقف له، ويحوي محراباً وملحقاً معه فناء يطل على مشعر منى من الناحية الشمالية، في السفح الجنوبي لجبل ثبير، المطل على شعب المعروفة باسم شعب الأنصار أو شعب البيعة.

نقوش على جدار المسجد
نقوش على جدار المسجد


ويُعد بناء مسجد البيعة في هذا الشعب، وفي الموقع الذي تمت فيه بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحضور عمه العباس تخليداً لدور العباس في هذه البيعة، لذلك رأى أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ثاني خلفاء بني العباس أن يقام مسجد في هذا المكان ليخلد أثر العباس رضي الله عنه، وقد تم ذلك عام 144هجرية كما عمره الخليفة العباسي المستنصر سنة 629هجرية.

ويوجد في المسجد حجران، كتب على أحدهما عبارة "أمر عبدالله ـ أمير المؤمنين أكرمه الله- ببنيان هذا المسجد" في إشارة إلى الخليفة العباسي، وبه رواقان من الجهتين الشامية واليمانية بطول 23 ذراعاً وعرض 14 ذراعاً ونصف الذراع، كل منهما مسقوف بثلاث قبب على أربعة عقود وبابين، وطول المسجد من محرابه إلى آخر الرحبة 38 ذراعا تقريبا.

من داخل مسجد منى
من داخل مسجد منى

وتمت بيعة العقبة الأولى في هذا الموضع من منى، سنة 12 من النبوة 621م، حيث بايع 12 شخصا من قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة، كما أن بيعة العقبة الثانية كانت في ذات الموضع وذلك أثناء موسم حج سنة 13 من النبوة 622 م وحضر هذه البيعة 73 رجلاً وامرأتان من أهل المدينة المنورة، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المدينة، وقالوا: إلى متى ندع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة وعرفت هذه البيعة أيضا ببيعة العقبة الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المسيرات تنعى الدبابات.. هل كتبت الحرب الأوكرانية نهاية المجنزرات في المعارك؟ المسيرات تنعى الدبابات.. هل كتبت الحرب الأوكرانية نهاية المجنزرات في المعارك؟
اكتشف المزيد