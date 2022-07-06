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نصف مليون مصحف في مساجد المشاعر المقدسة

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توزيع نصف مليون مصحف على مساجد المشاعر

نصف مليون مصحف في مساجد المشاعر المقدسة

ترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية

العربية.نت - مكة المكرمة

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أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدسة ومساجد الحل والواقعة بالمنطقة المركزية، بنصف بمليون نسخة من المصاحف الشريفة، وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كل ما يحتاجونه لإداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف جرى توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.

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