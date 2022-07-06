.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

موريشيوس.. لا إصابات بين السعوديين إثر حريق بمنتجع سياحي

  • الخط
من النيران بالمنتجع

موريشيوس.. لا إصابات بين السعوديين إثر حريق بمنتجع سياحي

القنصلية السعودية في موريشيوس: باشرت القنصلية مهامها في تقديم كل التسهيلات الممكنة للمواطنين السعوديين والاطمئنان على سلامتهم

العربية.نت – نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

نوهت القنصلية العامة في موريشيوس شرق إفريقيا بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المواطنين السعوديين على إثر الحريق الواقع في منتجع لوكس بيل مار مساء أمس، وقد باشرت القنصلية مهامها في تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم والاطمئنان على سلامتهم متمنية دوام الصحة والسلامة لكافة المواطنين السعوديين.

من جهتها وصفت سيدة الأعمال والمؤثرة الاجتماعية ريم الرميحي في حديثها لـ"العربية.نت" لحظات الحريق بالحرجة.

وقالت إنها كانت مع أبنائها خارج المنتجع حيث تلقت اتصالا من صديقة تطلب منها الرجوع إلى المنتجع، وأبلغتها بالحريق وما هي إلا لحظات حتى وصلها اتصال من موظف في القنصلية يطمئن عليها وعلى أسرتها، حيث أبلغته عن وجودها في مكان بعيد عن المنتجع ليقوم بإعطائها الخطوات التي يجب اتخاذها وأهمية الاتجاه إلى منتجع آخر، وتم التنسيق لتوفير مكان آمن لها ولأسرتها.

وأضافت: "تم إبلاغها أن الحريق في الفيلا مكان سكنها كان بنسبة 100%".

وأكدت الرمحي على دور القنصلية في دعمها من خلال إرسال أدوية، وملابس لها ولأسرتها، ومتابعة حالتهم والاطمئنان بالاتصالات كل 10 دقائق إلى أن تأكدوا أنها بخير هي وأسرتها، وختمت حديثها مؤكدة أنها تفخر بوطنها الذي يتابع أوضاعها حتى وهي في الخارج، وهذا ما يجعل السعودي دائما فخورا بوطنه الذي لا يألوا جهدا في مساندته في أي مكان في العالم.

من الحريق
من الحريق

وأوضحت أن الدعم وصل لكافة السعوديين الموجودين في الموقع، و"الحمد لله تم الاطمئنان على الجميع وهذا ما يزيد السعودي ثقة في قيادته الرشيدة وفي وطنه الذي يقف معه في الشدائد"، قائلة: "هذا الوطن الذي يستحق أن نفديه بأرواحنا".

وقدمت الرمحي شكرها لقنصلية خادم الحرمين الشريفين، التي وفرت لها كل ما تحتاج إليه هي وكافة السعوديين الموجودين في الموقع.

كما كشف مواطن متضرر من حادثة حريق داخل منتجع في دولة موريشيوس شرق أفريقيا عن ردة فعل السياح السعوديين وقت الحريق وكيف تفاعلت القنصلية السعودية معهم.

وكتب المواطن عبدالعزيز آل غنيم الحقباني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كلمات شكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية في موريشيوس وشكر جميع العاملين بها.

وقال: "الله قدر ولطف بعد أن احترق المنتجع الذي نسكنه وفورا تواصلت السفارة معنا لأخذ إفادتنا وما فقدناه وطلبت منهم أدوية والدتي وهذا كان همي الوحيد.. 20 دقيقة ووصلت.. شكرا للقنصلية والعاملين بها". ‎

من المنتجع بعد الحريق
من المنتجع بعد الحريق

يُذكر أن حريقا هائلا اندلع في أحد المنتجعات بموريشيوس، حيث يتواجد عدد من المواطنين السعوديين، وسرعان ما تحركت قنصلية المملكة إليهم وساهمت في إنقاذهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. فيما نشر أحد المتضررين فيديو كشف خلاله عن اندلاع حريق بالمنتجع، معبرا عن امتنانه لمسارعة قنصلية المملكة في نجدة والدته عندما اندلع الحريق.

ونوه بأن الحادث اندلع جراء تماس كهربائي وأدى انتشار الأشجار في المنطقة إلى تسارع اتساع نطاق النيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار أوكرانيا تطالب الغرب بتخصيص الأموال الروسية المجمدة لإعادة الإعمار
اكتشف المزيد