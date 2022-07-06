موريشيوس.. لا إصابات بين السعوديين إثر حريق بمنتجع سياحي

نوهت القنصلية العامة في موريشيوس شرق إفريقيا بأنه لم يتم تسجيل أي إصابات بين المواطنين السعوديين على إثر الحريق الواقع في منتجع لوكس بيل مار مساء أمس، وقد باشرت القنصلية مهامها في تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم والاطمئنان على سلامتهم متمنية دوام الصحة والسلامة لكافة المواطنين السعوديين.

تنوه القنصلية العامة بأنه لم يتم تسجيل اي إصابات بين المواطنين السعوديين على أثر الحريق الواقع في منتجع لوكس بيل مار بموريشيوس مساء أمس وقد باشرت القنصلية مهامها في تقديم كل التسهيلات الممكنة لهم والاطمئنان على سلامتهم متمنية دوام الصحة والسلامة لكافة المواطنين السعوديين — القنصلية في موريشيوس (@KSAConsulateMU) July 3, 2022

من جهتها وصفت سيدة الأعمال والمؤثرة الاجتماعية ريم الرميحي في حديثها لـ"العربية.نت" لحظات الحريق بالحرجة.

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وقالت إنها كانت مع أبنائها خارج المنتجع حيث تلقت اتصالا من صديقة تطلب منها الرجوع إلى المنتجع، وأبلغتها بالحريق وما هي إلا لحظات حتى وصلها اتصال من موظف في القنصلية يطمئن عليها وعلى أسرتها، حيث أبلغته عن وجودها في مكان بعيد عن المنتجع ليقوم بإعطائها الخطوات التي يجب اتخاذها وأهمية الاتجاه إلى منتجع آخر، وتم التنسيق لتوفير مكان آمن لها ولأسرتها.

احترق المنتجع في #موريشيوس وراحت اغراضنا كلها .. الحمدلله كنت انا وعيالي برا المنتجع تستاهل سجود شكر 🙏 .. شكراً #سفارة #السعودية هنا الواحد يفخر انه سعودي ماقصروا معانا بكل شي ماتركونا الا هم مشيكين على وضعنا والله يعوضنا خير 💔 الحمدلله على كل حال pic.twitter.com/wTN9W8e10F — ريم بنت عبدالله الرميحي (@reemalrumaihi2) July 3, 2022

وأضافت: "تم إبلاغها أن الحريق في الفيلا مكان سكنها كان بنسبة 100%".

وأكدت الرمحي على دور القنصلية في دعمها من خلال إرسال أدوية، وملابس لها ولأسرتها، ومتابعة حالتهم والاطمئنان بالاتصالات كل 10 دقائق إلى أن تأكدوا أنها بخير هي وأسرتها، وختمت حديثها مؤكدة أنها تفخر بوطنها الذي يتابع أوضاعها حتى وهي في الخارج، وهذا ما يجعل السعودي دائما فخورا بوطنه الذي لا يألوا جهدا في مساندته في أي مكان في العالم.

وأوضحت أن الدعم وصل لكافة السعوديين الموجودين في الموقع، و"الحمد لله تم الاطمئنان على الجميع وهذا ما يزيد السعودي ثقة في قيادته الرشيدة وفي وطنه الذي يقف معه في الشدائد"، قائلة: "هذا الوطن الذي يستحق أن نفديه بأرواحنا".

وقدمت الرمحي شكرها لقنصلية خادم الحرمين الشريفين، التي وفرت لها كل ما تحتاج إليه هي وكافة السعوديين الموجودين في الموقع.

كما كشف مواطن متضرر من حادثة حريق داخل منتجع في دولة موريشيوس شرق أفريقيا عن ردة فعل السياح السعوديين وقت الحريق وكيف تفاعلت القنصلية السعودية معهم.

وكتب المواطن عبدالعزيز آل غنيم الحقباني عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كلمات شكر لسفارة خادم الحرمين الشريفين والقنصلية في موريشيوس وشكر جميع العاملين بها.

وقال: "الله قدر ولطف بعد أن احترق المنتجع الذي نسكنه وفورا تواصلت السفارة معنا لأخذ إفادتنا وما فقدناه وطلبت منهم أدوية والدتي وهذا كان همي الوحيد.. 20 دقيقة ووصلت.. شكرا للقنصلية والعاملين بها". ‎

يُذكر أن حريقا هائلا اندلع في أحد المنتجعات بموريشيوس، حيث يتواجد عدد من المواطنين السعوديين، وسرعان ما تحركت قنصلية المملكة إليهم وساهمت في إنقاذهم وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم. فيما نشر أحد المتضررين فيديو كشف خلاله عن اندلاع حريق بالمنتجع، معبرا عن امتنانه لمسارعة قنصلية المملكة في نجدة والدته عندما اندلع الحريق.

ونوه بأن الحادث اندلع جراء تماس كهربائي وأدى انتشار الأشجار في المنطقة إلى تسارع اتساع نطاق النيران.