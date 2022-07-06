 جهاز الخدمة الذاتية لعبوات ماء زمزم في مساكن الحجاج "مجاناً" 

أطلقت شركة الزمازمة لأول مرة جهاز الخدمة الذاتية الذكي في خطوة نحو التحول الرقمي في الخدمات لتمكين ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجاناً، وبدون تدخل بشري من مقدمي الخدمة.

وكشف العضو المنتدب للشركة حسن أبو الفرج أن الجهاز يهدف أن يحصل الحجاج على 3 عبوات زمزم يومياً من خلال بطاقة الحج الذكية، عبر باركود مخصص بالجهاز أو من خلال تطبيق الكتروني، بدون أي تدخل بشري من مقدمي الخدمة في شركات الطوافة؛ حيث حرصت الشركة على تمكين فريق سقاية الفائز بالابتكار في مسابقة تحدي الحج من تحويل الفكرة إلى واقع.

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وزاد أبو الفرج القول: العبوات تكون في درجة برودة معتدلة، كميات يومية تغطي كل مسكن تم اختياره للبدء في هذه التجربة، التي تدخل الخدمة في عامها الأول، والجهاز سهل الاستخدام ويحوي شاشة عرض إلكترونية بعدة لغات، لتسهيل استخدامها من قبل ضيوف الرحمن، فيما يقوم فريق بحثي بقياس مدى فاعلية الجهاز للخروج بعد الموسم بأفضل الممارسات الميدانية للتوسع في هذه التجربة في مواسم الحج القادمة.

وقال أبو الفرج: هذه الخطوة تأتي وفق رؤية "الزمازمة" بالمضي في خدماتها لضيوف الرحمن بجودة عالية ومواءمة مع رؤية 2030 بتقديم خدمات مميزة للحجاج، وكذلك يتماشى مع التحول الرقمي لوزارة الحج والعمرة التي تسعى جاهدة لتكون خدمة ضيوف الرحمن بشكل تقني وحديث، وسنعمل في التوسع في هذه الخطوة مستقبلاً، لتكون شركة الزمازمة من الشركات الرائدة في أفضل الممارسات الرقمية في خدماتها.