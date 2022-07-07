إعفاء رئيس تنفيذي لإحدى شركات الحج لهذا السبب

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها صادر اليون، أنه وبناءً على ما تم ملاحظته من فرق الرصد الميدانية لوزارة الحج والعمرة، تم إعفاء رئيس تنفيذي وقيادي آخر لإحدى شركات الحج، بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة، وإحالتهما إلى التحقيق لمتابعة حيثيات عدم تقديم الشركة للخدمات على النحو المطلوب، حيث أن الوزارة تتابع بشكل دقيق كل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن للتأكد من جودتها.

وأكدت الوزارة على متابعتها لجميع الجهات والشركات العاملة في موسم الحج، ورصدها لكافة المخالفات، والتعامل معها بشكل فوري ولحظي، في إطار جهودها لمتابعة سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وتنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، بضرورة تيسير تقديم الخدمات لهم، وفق إجراءات تسهل تأديتهم لنسكهم.

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وشددت الوزارة أنها لن تسمح ولن تتهاون في أي تقصير يمس خدمة ضيوف الرحمن، وأن الفرق التفتيشية والميدانية التابعة للوزارة تقوم بجولات مستمرة لتقييم ومتابعة جودة الخدمات المقدمة لهم، والتعامل مع البلاغات المقدمة بدون استثناء، سعيا منها إلى رفع مستوى جودة الخدمات لضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم.