الركن الأعظم.. حجاج بيت الله يصعدون من مشعر منى إلى عرفات

استعداداً للركن الأعظم، أفاد مراسل "العربية"، بأن حجاج بيت الله الحرام بدأوا التوافد من مشعر منى للوقوف على صعيد عرفات.

ووفق المعلومات، انتقل ضيوف الرحمن من مشعر منى للاجتماع يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيد عرفات.

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كما من المقرر أن يتقاطر الحجاج إلى الصعيد لتأدية صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين.

ثم يتوجّه الحجاج لرمي جمرة العقبة بعدما يتحللون التحلل الأول.

لا أوبئة أو أمراض

جاء ذلك بينما طمأنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، بأن لديها نظاما متطورا يستخدم في موسم الحج للكشف المبكر عن الأوبئة.

كما أكدت أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي حالات مرضية.

كذلك أكد رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، عدم تسجيل أي أمراض أو حالات ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم 1443هـ.

خطة متكاملة

يذكر أن خطة تنفيذ تصعيد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية، كانت سجلت انسيابه في الحركة المرورية والتنظيمية والخدمية، وسط تكاملية الجهات الحكومية في تنفيذ مهامها وفق خطة معلنة مسبقا.

أتى هذا بعدما استقر عدد كبير من الحجاج في مقرات إقامتهم في منى، وضجت جنبات الطرق والمخيمات بأصوات التكبير، مرددين "لبيك اللهم لبيك" ليكتسي "منى" بالبياض، قبل أن يبدأوا بالتوافد للوقوف على صعيد عرفات.