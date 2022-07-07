متحدث الصحة السعودية: أكثر من 25 ألفا من أبطال الصحة يخدمون الحجاج

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، عن مشاركة أكثر من 25 ألفا من أبطال الصحة، في تقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن من الحجاج في المشاعر المقدسة، في 13 مستشفى تحتوي على 4654 سرير تنويم، 1080 سرير عناية مركزة، كما تم تخصيص 238 سرير إجهاد حراري الخاص بمصابي ضربات الشمس.

في حين أكد عن وجود 16 مركز طوارئ بجسر الجمرات، و147 مركز صحياً موزعة في المشاعر المقدسة، في الوقت الذي تشارك وزارة الصحة خدماتها، هيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما أبان الدكتور العبدالعالي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم، عن بلوغ عدد زوار المنشآت الصحية 53010، وتم تقديم 1736 خدمة من الصحة الافتراضية.

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في حين أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية هشام السعيد، استخدام كافة المواقع في المشاعر المقدسة بمساحة من 1.6 إلى 2.5 متر مربع لكل حاج، كما تم تجهيز 17 ألف حافلة خاصة بنقل الحجاج خلال رحلة الحج، في الوقت الذي تم تطبيق بطاقة الحاج الذكية بكافة تطبيقاتها، وتطبيق برنامج رضا المستفيد عبر الضيف الخفي ومركز التواصل.

إلى ذلك.. وخلال المؤتمر نفسه، شدد متحدث وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب: لن نسمح لأحد بتعريض سلامة حجاج بيت الله الحرام لأي عارض، كما أن عقوبة ناقلي الحجاج دون تصريح تصل إلى 50 ألف ريال والسجن 6 أشهر وعقوبة الحج بلا تصريح 10 آلاف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا، كما تم فرض طوق أمني محكم حول المشاعر المقدسة حتى نهاية موسم الحج لمنع دخول مخالفي الأنظمة.

وأضاف: نُفِّذَتِ الخطة الأولى من خطط نقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة بأمن وأمان ويسر، واكتملَ وصول الحجاج إلى مشعر منى مساء اليوم؛ لقضاء يوم التروية، ويؤكد على الجميع الالتزامَ بالتعليمات.