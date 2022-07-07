"زعيم الكميات".. طاهٍ سعودي يقدم الوجبات لآلاف الحجاج

يشارك الطاهي السعودي محمد الحارثي الذي جاء من الطائف، في إطعام حجاج بيت الله الحرام، ويقدم لهم الوجبات بشكل يومي.

وأوضح في حديث مع "العربية.نت" أنها ليست المرة الأولى التي يتواجد بها في "منى" و"عرفة"، غير أنه وضع نصب عينيه خمسة آلاف حاج سيقدّم لهم الطعام.

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فيما قال إنه يجيد طهي "الكوزي" و"المديني" و"السليق الطائفي" و"البرياني" و"البخاري" وغيرها من الوجبات، بجانب أشكال متعددة من الايدام.

ووصف معنوياته بالعالية، وقال إنه يثبت إمكانات الشاب السعودي متى ما أتيحت له الفرصة، كونه سيطبخ كمية كبيرة تتطلب جهدا وتركيزا.

ويعرف الحارثي عن نفسه بـ"زعيم الكميات"، باعتباره قادراً على طهي وجبة واحدة لـ 10 آلاف شخص دون تباين في الطعم والنكهة.

ويحرص الحارثي على تهيئة الموقع وترتيبه قبل المناسبة بوقت، مؤكداً أن كميات الطعام الضخمة تكون لضيوف الرحمن في الحج والعمرة، وسُفر الصائمين في شهر رمضان، ومناسبات الأفراح والحفلات، وكذلك سبق له طهي أكثر من 40 ألف وجبة.

ويعتبر الطاهي السعودي نفسه مُولعا بالطبخ من صغره، حيث كان يسابق الآخرين على الطهي خلال المناسبات الخاصة والأعياد ورحلات البر، مشيراً إلى والدته التي لقنته الأساسيات واهتمت به حينما استشعرت قدراته.