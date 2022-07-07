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300 ضيف من ذوي الإعاقة في منى لأداء مناسك الحج

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ذوي الإعاقة في الحج
موسم الحج

300 ضيف من ذوي الإعاقة في منى لأداء مناسك الحج

العربية.نت - مكة المكرمة

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بدأ 300 ضيف من حجاج الأشخاص ذوي الإعاقة، أداء فريضة الحج لهذا العام 1443هـ، ضمن المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة للسنة الثانية على التوالي لحج الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والحركية والأيتام من كافة مناطق السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تمكين ذوي الإعاقة والأيتام من أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، ضمن الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة هذه الفئة الغالية تماشيًا مع رؤية 2030.

ذوو الإعاقة في الحج
ذوو الإعاقة في الحج

وحرصت وزارة الحج والعمرة هذا العام على توفير برنامج وخطة زمنية لكل فئة، وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات من خلال وجود مرافقين للإعاقات ذات الحاجة، وتوفير سكن مناسب ومهيأ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يراعي ظروفهم، وسيارات حديثة ومجهزة وفق المعايير العالمية للتنقل داخل المشاعر، وتخصيص مسارات خاصة لأداء المناسك داخل المشاعر ورمي الجمرات بالتنسيق مع كافة الجهات الخدمية، وتوفير مفتي للمبادرة، ومتطوعين لخدمتهم على مدار الساعة، ليكون حجاً ميسراً من بداية وصولهم حتى انتهائهم من أداء المناسك.

ذوو الإعاقة في أداء مناسك الحج
ذوو الإعاقة في أداء مناسك الحج
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