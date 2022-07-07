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37 مركزاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

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الهلال الأحمر السعودي
موسم الحج

37 مركزاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

العربية.نت - مكة المكرمة

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أكثر من ٣٧٤ ممارساً صحياً بهيئة الهلال الأحمر السعودي في كامل الجاهزية، موزعين على 37 مركزاً إسعافياً لخدمة ضيوف الرحمن في مشعر منى خلال يوم التروية.

وخصصت الهيئة لتغطية موسم الحج أكثر من 87 مركبة إسعافية، منتشرة بالقرب من محطات القطار وساحة الجمرات ومنطقة وادي منى، وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساندٍ للفرق الإسعافية لمباشرة الحالات، إضافة إلى نشر وحدات التحكم الطبي المساندة لتقدم الاستشارات الطبية والدعم اللازم في الحالات التي تستدعي تواجد الأطباء.

تقديم الخدمات الإسعافيىة
تقديم الخدمات الإسعافيىة

وأوضح قائد فريق مشعر منى عبدالله الحربي، أن الهيئة رفعت حالة التأهُّب والاستعداد للفرق الإسعافية بداية من اليوم تزامناً مع توافد الحجيج على مشعر منى، وتم تكثيف التواجد في جميع المواقع التي يتواجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات.

وأبان أنه تم نشر وحدة الاستجابة النوعية والمكونة من آليات تشارك في مشعر منى وهي: حافلة "طويق" وهي متخصصة في مباشرة الحالات الإسعافية متعددة الإصابات، وتعمل من اليوم وحتى نهاية موسم الحج، وعربة "هداج" المتخصصة في حالات الأحداث المتطورة وتعدد الإصابات لا قدر الله، بالإضافة لعربة ثريا وهي للقيادة والتحكم الميداني.

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