.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

93 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

  • الخط
مراكز طبية لخدمة الحجاج
موسم الحج

93 مركزاً صحياً بالمشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

جهّزت وزارة الصحة السعودية مراكز الرعاية الصحية الأولية التي تعد من أهم النقاط الصحية في تقديم الخدمات العلاجية والوقائية لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة؛ وذلك لانتشارها الواسع من خلال 93 مركزاً صحياً موزعة حسب النطاق الجغرافي، لتشمل جميع المشاعر المقدسة بمنى والجمرات وعرفات ومزدلفة، مما يمكن وصول ضيوف الرحمن لها بشكل سريع ومباشر، وتحتوي على كل التجهيزات اللازمة من أدوية ومختبرات.

وتُقدّم تلك المراكز العديد من الخدمات الصحية من عيادات عامة وخدمات عاجلة للمصابين بالجروح والإجهاد الحراري، كما تُقدّم الخدمات اللازمة لمرضى الأمراض المزمنة، من خلال كوادر صحية وإدارية ذات كفاءة عالية تعمل على مدار الساعة وبشكل يومي دون انقطاع.

أحد المراكز الطبية
أحد المراكز الطبية

وأنهت اللجان الإشرافية لضمان جودة الخدمات الصحية، والدورات التدريبية والتنشيطية لتأكيد تطبيق أحدث الممارسات العالمية في العديد من المجالات، التي تشمل مكافحة العدوى والإسعافات الأولية والتعامل مع الأمراض السارية والمعدية وخطط الإخلاء والتعامل مع الكوارث في حال وقوعها لا سمح الله.

ويتلقى الحجاج عند منافذ دخولهم ومقار بعثاتهم التثقيف الصحي الذي يتضمن عدة محاور، أهمها: كيفية الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس والأمراض التنفسية والجلدية. فيما تتواصل خدمات مركز الاتصال 937 لتقديم الاستشارات الطبية الهاتفية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة برنامج الغذاء العالمي يطلق تحذيرات طارئة: المجاعة تهدد 14 دولة
اكتشف المزيد