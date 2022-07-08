البدء في تصعيد الحجاج إلى صعيد "عرفات" 

مع غروب شمس اليوم، بدأ تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، استعداد للوقوف غداً على صعيده الطاهر، وخيُر يوم طلعت فيه الشمس، لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف على صعيده، ومن فاته عرفة فاته الحج.

وبحسب مصادر "العربية" تم تهيأت 9500 حافلة لنقل 800 الف حاج، عبر تخصيص 7 مسارات من منى إلى مشعر عرفات، وفق آلية ترددية حتى صباح الغد الجمعة، في حين سيتم نقل 200 الف حاج سيتم تصعيدهم عبر قطار المشاعر.

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وعلى صعيد متصل، شهدت "عرفات" وخاصة المناطق المجاورة لجبل الرحمة إطلاق مشروع تطوير وتحسين المناطق المجاورة لجبل الرحمة، وذلك ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري بالمشاعر المقدسة، سعياً للارتقاء بالخدمات والمرافق لتجويد الخدمة المقدمة لمرتادي المنطقة المحيطة بجبل الرحمة طوال العام، بشكل يتواكب مع متطلبات العصر.

ويحتوي المشروع على حزمة من الخدمات التي سترتقي بالمكان وتجعله أكثر راحة، إذ تبلغ مساحته 200 ألف متر مربع، وإنشاء مواقف عامة للباصات وأخرى لسيارات الزائرين، وتطوير دورات المياه الحالية، وإنشاء دورات مياه جديدة، إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به، وتطوير وتحسين أعمدة تلطيف المناخ ومشارب المياه.

كما سيوفر المشروع مناطق خضراء وجلسات ومساحات لرياضة المشي، إضافة لنقاط بيع مطاعم وكافيهات، وعمل منظومة إرشادية، ومنصات لقنوات التلفزيون، وإنشاء أبراج مراقبة أمنية، وتجهيز مواقع مخصصة للجهات الحكومية التي تخدم الحاج والزائر.

