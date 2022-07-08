السعودية: نستنكر العمل الجبان الذي استهدف شينزو آبي

قدمت وزارة الخارجية السعودية أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، ولحكومة وشعب اليابان الصديق. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبرت الوزارة عن تقديرها للأدوار المهمة التي قام بها كقائد مؤثر على الساحة الدولية خلال مسيرة عمله الطويلة، وتنوه بدوره المحوري كصديق للمملكة في تعزيز أواصر علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.

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عمل جبان

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها للعمل الجبان الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية والإنسانية وأودى بحياة رئيس الوزراء السابق، مؤكدةً تضامن المملكة مع اليابان حكومةً وشعباً.

إطلاق نار

وتعرض آبي لإطلاق نار صباح اليوم في منطقة نارا حيث كان يلقي كلمة في تجمع انتخابي، وبعد ساعات أعلنت اليابان وفاته بعد فشل محاولات إنقاذه.

من جانبها، كشفت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 41 عاما يشتبه في أنه نفذ الهجوم.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن المشتبه به ويدعى تيتسويا ياماجامي قوله للشرطة، إنه كان غير راض عن آبي وأراد قتله.