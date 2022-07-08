الصحة السعودية في الحج: نمتلك أقوى الأنظمة في العالم لسلامة الحشود

تمتلك وزارة الصحة السعودية، أحد أقوى الأنظمة في العالم التي تحافظ على سلامة الحشود، لقوة الرصد والمتابعة التي تمتلكها لمناطق الأمراض الوبائية، بحسب ما أكده وكيل وزارة الصحة السعودية (للصحة العامة) رئيس لجان الحج التحضيرية الدكتور هاني جوخدار.

وأكد أن متابعة الأمراض الوبائية والمعدية تتم بنظام مراقبة دقيق لرصد انتشار هذه الأمراض، واستشراف أي إنذار صحي مبكر لأحداث تتطلب التدخل السريع والمساندة والاستكشاف الميداني، بالعمل والحفاظ على عدم انتقال وتفشي هذه الأمراض بين حشود حجاج بيت الله الحرام.

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وأوضح الدكتور هاني في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن غرفة القيادة والتحكم في وزارة الصحة تستطيع من خلالها مراقبة كافة الأعمال في جميع المنشآت الصحية، والتعامل مع أنظمة المستشفيات والمراكز الصحية بمنطقة المشاعر والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف والباحة، واتخاذ قرارات إعادة توزيع المنومين تكتيكياً، أو حسب الحاجة المرضية، بداية من الأسرة الشاغرة والمؤشرات الصحية، توزيع الحالات المرضية في منطقة المشاعر، ونهايةً بكافة الإمدادات التي تصل إلى المرضى كالفحوصات والدواء وغيرها.

حيث تعد غرفة التحكم مركزاً لرصد مؤشرات الحالة الصحية والإنذار المبكر والتوجيه والمتابعة للقرارات الصحية من خلال شبكة معلومات واتصالات متقدمة وتحليل للبيانات على مدار الساعة بكوادر سعودية مؤهلة، حيث تضم غرفة التحكم شاشات متعددة ومختلفة الأعمال تعمل لتوضيح حالات المستشفيات، ومواقع تنقلات سيارات الإسعاف، ومهابط الإخلاء الطبي ومراقبة ومتابعة منصات ومؤشرات مختلفة.

وأضاف أن هذا العام أضافة وزارة الصحة برنامج الطب الافتراضي وهي عبارة عن عيادات (افتراضية) تقدم الخدمات للمرضى من حجاج بيت الله الحرام، بهدف الدعم بأطباء في مناطق أخرى خارج مكة المكرمة.

وبين وكيل وزارة الصحة للصحة العامة أنه من خلال غرفة التحكم يمكننا الاطلاع على أعمال غرف الطوارئ في المنشئات الصحية ومعرفة أعداد المرضى في الطوارئ وقياس سرعة تقديم الخدمة، لعمل توازن وتحقيق انسيابية في الحركة، لخفض التكدس، وهذه من أهم المؤشرات التي يتم مراقبتها لدينا في غرفة التحكم، بالإضافة إلى مراقبة غرف العنايات المركزة، ومتابعة العيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الأولية، ومدى سرعة تدفق المرضى إليها، والإمدادات الموجودة داخل هذه العيادات.