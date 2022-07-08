ترجمة خطبة "عرفة" إلى 14 لغة عالمية

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، متمثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة، لترجمة خطبة يوم "عرفة" إلى 14 لغة عالمية، والتي يلقيها الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وتأتي ترجمة الخطبة ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، ليُمكن الحجاج من أداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان، وينقل صدى قبلة المسلمين إلى مسامع العالم بشتى اللغات.

يذكر أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة، يعمل على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم، وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ (FM) والتطبيقات الذكية (تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين) لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة، من خلال عدة طرق.. الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافة إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة.