شاهد الأطفال في عرفات "براءة حج ونسك"

في أجواء من البهجة والفرح، رافق الأطفال ذويهم إلى مشعر "عرفات" ليشهدوا مع ذويهم ساعات مناسك الحج، ليرسم الصغار لوحات جميلة، حين توشحوا بالإحرام الأبيض، في الوقت الذي عبر فيه الأطفال عن فرحتهم، وأن مشاهد المناسك ستبقى عالقة في أذهانهم فترة طويلة وسيروونها لأصدقائهم في بلدانهم.

وفي شوارع "عرفات" وبالقرب من مخيمات الحجاج، أطفال على العربات الصغيرة، وآخرين محمولين على أكتاف آبائهم، معبرين عن فرحتهم الغامرة بالرحلة الإيمانية.













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ويصدح الطفل محمد الذي لا يتجاوز عمره الثماني سنوات بصوت عال بالتلبية "لبيك اللهم لبيك.. لبيك لا شريك لبيك" يقول: حفظتُ الأعمال التي يقوم بها الحاج أثناء تواجدي في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأقوم بتطبيقها عملياً اليوم في مشعر عرفات.

وبين الحاج عبدالغفار أنه جلب معه طفله، ليشهد أيام الحج ويؤدي مناسك الحج فقط، لتعليمه كيفية أداء النسك منذ صغره، لافتاً إلى أنه لا يخشَ على طفله من الزحام، حيث سيحمله في عربة متحركة، حتى ينتهي من بقية المناسك، وقام بتأمين مستلزمات طفله منذ وقت مبكر.