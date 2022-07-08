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نائب وزير الحج والعمرة في ضيافة "سؤال مباشر"

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تصعيد الحجاج من منى إلى عرفات

نائب وزير الحج والعمرة في ضيافة "سؤال مباشر"

دبي - العربية.نت

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يستضيف برنامج "سؤال مباشر" نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، للحديث عن موسم الحج، حيث أعلنت السعودية السماح لمليون حاج بأداء فريضة الحج هذه السنة.

وصرح مشاط لـ"العربية" بأن الأعداد تزداد تدريجياً في الحج، كما حصل المرة الفائتة في العمرة.

وزارة الحج والعمرة تحدد أعداد الحجاج الوافدين من الخارج، وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية، أما بالنسبة لحجاج الداخل فقد تم اختيارهم عن طريق القرعة، وعلى أربع مراحل وبدون أي تدخل بشري.

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