نفرة الحجاج إلى مزدلفة .. الخطوات تسبق الدعوات

ودّع حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم مشعر عرفات الطاهر، ليكملوا رحلتهم الإيمانية إلى مشعر الله الحرام مزدلفة.

مشهد النفرة والجموع المليونية تسلك مسارات المشاة التي اكتست ببياض الإحرامات في ثالث محطة في رحلة الحج.

وتعد طرق المشاة في المشاعر المقدسة الممتدة من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى مرورا بمزدلفة بطول 25 كيلومتراً، أطول ممر مشاة في العالم، ويشهد سنوياً في موسم الحج أكبر حركة سير بشرية في العالم، وعلى امتداد الممر تتوزع نقاط ضخ رذاذ الماء تلطيفاً للأجواء ، وتخفيفاً للحرارة.

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ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداءً بسنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وكان ضيوف الرحمن قد بدؤوا مع إشراقة الصباح التوجه إلى صعيد عرفات، اليوم الجمعة، التاسع من شهر ذي الحجة، وسط حركة مرورية اتسمت بالانسيابية، وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، تم توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء المشعر لضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.