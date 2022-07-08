بالصور.. هكذا يقضي ضيوف الرحمن أوقاتهم في مشعر "عرفات"

يقضي حجاج بيت الله أوقاتهم بجوار ومن فوق جبل الرحمة في مشعر عرفات، مستغلين ساعات الإجابة بالدعوات والتضرع إلى الله سبحانه، في حين يستعدون مع غروب شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، لنفرتهم إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء، ويبقون فيها حتى فجر غدٍ العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات النبي الكريم وصلى بها الفجر.
ويواكب قوافل ضيوف الرحمن في نفرتهم من مشعر عرفات إلى مزدلفة أفراد القطاعات الأمنية المختلفة، التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، تم توفير الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في مختلف أنحاء المشعر لضيوف الرحمن، الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام.
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