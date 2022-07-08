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وزير النقل السعودي: اكتمال استعدادات نفرة الحجاج إلى مزدلفة

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وزير النقل السعودي صالح الجاسر
وزير النقل السعودي صالح الجاسر

وزير النقل السعودي: اكتمال استعدادات نفرة الحجاج إلى مزدلفة

دبي - العربية.نت

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أكد وزير النقل السعودي، المهندس صالح الجاسر، أن نقل الحجاج عبر القطار من منى إلى عرفات تم بوقت قياسي.

وأشار في تصريحات لـ "العربية" اليوم الجمعة، إلى اكتمال استعدادات نفرة الحجاج إلى مزدلفة.

كما قال إنه إعداد خطط محكمة لتسهيل مغادرة الحجاج لبلدانهم.

وأضاف الجاسر أنه سيجري إدخال تقنيات جديدة للنقل بين المشاعر في الأعوام المقبلة.

وواكب قوافل ضيوف الرحمن متابعة أمنية مباشرة من أفراد مختلف القطاعات الأمنية لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

خدمات طبية وتموينية

كما وفرت في مختلف أنحاء المشعر الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية، وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن.

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة، لأن المبيت بمزدلفة واجب، حيث بات رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وصلى بها الفجر.

توافد الحجاج للوقوف على صعيد عرفات
توافد الحجاج للوقوف على صعيد عرفات

يذكر أن السعودية كانت حظرت الحجاج من الخارج خلال العامين الماضيين، وقيدت مشاركة الراغبين في الحج من الداخل بشروط خاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وحج هذا العام للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة السعودية.

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