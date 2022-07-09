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إعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين ومساعده

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إعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين ومساعده

العربية.نت - مريم الجابر

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أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير عام الإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، ومساعده، من منصبيهما، لتقصيرهما في أداء مهامهما في ذروة توافد ضيوف الرحمن، إلى المسجد الحرام.

وأكد السديس أن الرئاسة لن تتهاون في أي تقصير في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مشدداً على الجميع بضرورة العمل والجد والاجتهاد، وفق ما أفاد موقع رئاسة شؤون الحرمين، السبت.

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معايير عالية وجودة مميزة

كما أوضح أن الرئاسة تسعى لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وفق معايير عالية وبجودة مميزة تحقيقاً لتطلعات القيادة بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

كذلك أصدر قراراً بتكليف عبدالحفيظ الثبيتي مديراً عاماً للإدارة العامة لشؤون المسعى والساعين، وتكليف سامي السويهري مساعداً له بالإضافة لعمليهما.

بذل أقصى الجهود

وأكد السديس أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر.

كما شدد على ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة أعداد الحجاج والاستعداد الأمثل وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.

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