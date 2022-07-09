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الحجاج يتوافدون على "منى" لرمي جمرة العقبة

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رمي جمرة العقبة - عدسة عبدالمحسن الحربي

الحجاج يتوافدون على "منى" لرمي جمرة العقبة

العربية.نت - مكة المكرمة

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بدأ مشعر "منى" قبيل فجر اليوم السبت في استقبال حجاج بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملؤهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات الطاهر، وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في المشعر الحرام "مزدلفة" تحفهم عناية الله تعالى ورعايته، وهم يعيشون الأجواء الإيمانية وسط خدمات متكاملة تحيطهم من كل جانب.

الحجاج يتوجهون إلى جسر الجمرات
الحجاج يتوجهون إلى جسر الجمرات

وبدأ الحجاج فور وصولهم إلى مشعر منى برمي جمرة العقبة فقط، اتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ومن يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، ومن ثم يؤدون نسكي "الحلق أو التقصير" والنحر، ولذلك سمي اليوم العاشر بيوم الحج الأكبر لكثرة أعمال النسك التي يؤديها الحاج في هذا اليوم.

الحجاج يرمون
الحجاج يرمون
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