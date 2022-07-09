المسجد الحرام يستقبل ضيوف الرحمن بالطيب والبخور

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، في الوقت الذي كثفته فيه وحدة الطيب والبخور جهودها خلال موسم حج هذا العام 443هـ، لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.

ويأتي ذلك من خلال الأعمال التي تقوم بها الرئاسة، لتؤكد العناية الفائقة بتطييب المسجد الحرام وجنباته الشريفة والكعبة المطهرة تعظيماً لبيت الله الحرام، واهتماماً بشؤون المصلين والحجاج، وتسهيلاً لهم على أداء عباداتهم ونسكهم، وليزهوا برائحة الطيب الزكية، وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي البقاع المقدسة، وفقاً لخطة الرئاسة التشغيلية الخاصة لموسم الحج.