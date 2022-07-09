انسيابية وسهولة في رمي الحجاج للجمرات.. لهذا السبب

يواصل حجاج بيت الله صباح اليوم العاشر من ذي الحجة، رمي الجمرات.. الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

وجاءت انسيابية الحركة داخل المشروع الضخم لجسر الجمرات في مشعر منى، نظير توافر الخدمات المساندة التي مكنت الحجاج من أداء نسكهم بكل سهولة، فالمشروع يستقبل الملايين من ضيوف الرحمن، عبر 6 طوابق، ارتفاع كل منها 12متراً، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500.000 حاج في الساعة.

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كما يحتوي جسر الجمرات على 6 مباني خدمات، تتكون من 12 طابقاً ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيها مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي. كما يضم الجسر 11 مبنى سلالم، منها 4 مبانٍ لنقل الحجاج دخولاً للطوابق، و7 للخروج، ويحتوي كل مبنى سلالم على 28 سلماً كهربائياً مرتبطاً بنظام إدارة مبانٍ للتحكم به (BMS)، كما توجد سلالم كهربائية حول الجسر وعددها 20 سلماً كهربائياً ليكون إجمالي عدد السلالم 328 سلماً.

أنظمة الجسر

ويحتوي الجسر على 13 نظاماً، منها أنظمة للمراقبة التلفزيونية فيها نحو 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ 4 قنوات تلفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به 90 كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من 3000 سماعة ضخمة، ونظام إدارة المباني (BMS AND SCADA)، ونظام الطاقة غير المنقطعة (UPS )، ونظام إنذار الحريق، ونظام إطفاء الحريق، ونظام التخلص من النفايات، ونظام (الواق واق) بالأنفاق، ونظام قياس مستوى أول أكسيد الكربون، ونظام قياس مستوى وضوح الرؤية بالأنفاق، و226 عربة كهربائية صديقة للبيئة لنقل الحجاج داخل جسر الجمرات والمشاريع المتصلة به.

كما يوجد في الجسر 456 مكيفاً صحراوياً ليلطف الهواء، و90 مروحة تعمل بالرذاذ، و78 مكيفاً مركزياً، و182 مكيفاً ذات وحدات منفصلة و104 مضخات مياه.

4 أنفاق ترتبط بالجسر

ويرتبط جسر الجمرات بـ 4 أنفاق من الشعيبين حتى الدور الثالث، بأطوال إجمالية 3485 متراً طولياً، ويحتوي على 46 ممشى كهربائيا لنقل الحجاج، و4 محطات كهربائية مرتبطة جميعها بنظام تحكم عن بعد بنظام (SCADA )، وأنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي ونظام إلكتروني لفصل الأنفاق أثناء الحريق.

ويرتبط مشروع الجمرات بأنفاق العزيزية المؤدية للدور الثاني للجسر بنفقين بطول 485 متراً طولياً، و4 سلالم كهربائية وطرق بطول 4624 متراً طولياً، كما يحتوي المشروع على 3 محطات كهربائية مرتبطة بنظام التحكم عن بعد بنظام (SCADA)، وتحتوي على أنظمة الحماية والحريق والنداء العام والاتصال الداخلي.