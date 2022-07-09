حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة

بدأت وفود حجاج هذا العام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.
وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
الحجاج يتوافدون على "منى" لرمي جمرة العقبةبدأ مشعر "منى" قبيل فجر اليوم السبت في استقبال حجاج بيت الله الحرام مهللين مكبرين تملؤهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات ... السعودية
-
الحجاج في مزدلفة يبدأون بجمع الحصى استعدادًا لرمي الجمراتبدأ حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم مساء اليوم التاسع من شهر ذي الحجة إلى مشعر مزدلفة قادمين من مشعر عرفات، بعد أن وقفوا على صعيد عرفات لقضاء ركن الحج ... السعودية
-
متحدث الصحة السعودية: لم نسجل أي تفشيات مرضية بين الحجاجأكد متحدث وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة مع توفر كافة الإمكانات الصحية في جميع المستشفيات ... السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية