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حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة

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الحجاج يبدأون طواف الإفاضة
موسم الحج

حجاج بيت الله يؤدون طواف الإفاضة

العربية.نت - مكة المكرمة

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بدأت وفود حجاج هذا العام بطواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات والتنظيمات المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف الليل وقبل فجر أول أيام عيد الأضحى، بالتحرك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، بينما شهدت حركة ضيوف الرحمن انسيابية في التنقل بين المشاعر، وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

الحجاج يبدأون طواف الإفاضة .
الحجاج يبدأون طواف الإفاضة .
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