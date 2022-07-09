وزير الداخلية السعودي يدشن منصة الإنذار المبكر

دشن وزير الداخلية السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود، المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ باستخدام خدمة البث الخلوي.
وأوضح مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان العمرو، أن المنصة ستسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من الآثار الناتجة عن المخاطر.
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كما أشار إلى أنه يتم من خلال المنصة إرسال رسائل تحذيرية إلى الهواتف المتصلة بشبكات الاتصالات المتنقلة ومصحوبة بنغمة مميزة ذات صوت عالٍ.
يأتي تدشين المنصة ضمن جهود وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني لتسخير التقنية ومواكبة التطور التقني في جميع المجالات.
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