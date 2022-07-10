إعفاء مدير المركز الإعلامي لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
بسبب قصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة في خدمة ضيوف الرحمن
أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بإعفاء مدير المركز الإعلامي لقصور أدائه في إبراز جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن.
وأكد الرئيس العام ضرورة الجد والاجتهاد خلال هذه الأيام، والعمل فيها بما يتناسب مع طبيعتها والمساهمة في تجويد الأعمال وما يتم تقديمه لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن جميع الأعمال خُصص لها فرق متابعة وقياس أداء، لتحسينها ومعرفة نقاط القوة والضعف، "لأننا نقدم الخدمة لضيوف الرحمن، ولا نقبل إلا بكل ما هو مميز وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أعزها الله-".
كما أصدر قراراً بتكليف الأستاذ منصور المنصوري مديرًا عاماً للإعلام والاتصال بالمسجد الحرام ومساعداً لمدير عام الإنتاج المرئي والمسموع ومديراً للمركز الإعلامي. وكذلك أصدر قراراً بتكليف الأستاذ باسل بن ممدوح نحاس مديراً لمركز الإنتاج المرئي.
وأكد أن هذا القرار يأتي بهدف تمكين القيادات الشابة من خدمة القاصدين، وفق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.
كما أكد الرئيس العام ضرورة بذل أقصى الجهود خلال موسم الحج لمواكبة الاستعداد الأمثل في خدمة ضيوف الرحمن وبذل أقصى الطاقات والإمكانات لتوفير البيئة الإيمانية الخاشعة لهم.
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