الحجاج يستقبلون أول أيام التشريق.. والمتعجلون يغادرون

يستقبل حجاج بيت الله الحرام، الأحد، اليوم أول من أيام التشريق، الذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى، حيث يواصلون عملية رمي الجمرات الثلاث، الصغرى والوسطى والكبرى.

يأتي ذلك فيما يبدأ الحجاج المتعجلون اليوم، مغادرة مشعر منى، وذلك بعد رمي الجمرات الثلاث، قبل غروب شمس يوم غد الاثنين.

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من جهتها، قالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل أي تفشيات أو أوبئة حتى الآن، وأكدت أن أكثر من 78 ألف حاج، استفادوا من الخدمات الصحية لحج هذا العام.

هذا وأعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي عن إمكانية شحن عبوات زمزم للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من مختلف صالات السفر؛ حيث يسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من إحدى نقاط البيع في صالات المطار؛ مخصصاً سيوراً لشحن عبوات زمزم ولا تشحن ضمن الأمتعة الأخرى.

ويستعد مطار المؤسس خلال المرحلة المقبلة لبث العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية عبر الوسائل الإعلامية كافة، وإيصالها لضيوف الرحمن وهم في مقار سكنهم في المشاعر المقدسة بما يضمن وصول المعلومات وزيادة الوعي بالتعليمات الخاصة بشحن الأمتعة داخل المطار وذلك عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وترجمة المحتويات والرسائل التوعوية، بالإضافة لرسائل نصية تخص شحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة بها، ورسائل توعوية مقدمة لشحن عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي، قد أطلق حملة توعوية ضمن مبادرة "خدمتكم شرف" التي أطلقتها مطارات القابضة عبر كافة مطارات المملكة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية، وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة، والتأكد من الوزن المسموح حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثر شحنها.