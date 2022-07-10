.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الحجاج يُجرون 18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة

  • الخط
تواصل الحجاج
موسم الحج

الحجاج يُجرون 18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذي الحجة

بلغ حجم استهلاك البيانات 3.35 ألف تيرابايت

العربية.نت - مكة المكرمة

نشر في: آخر تحديث:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1443هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.35 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (814.09 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزا 3 أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، واتساب).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 270.83 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 3% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 37.46 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 19% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت عدد المكالمات المحلية 16 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 2.40 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العيد فرحة.. مأرب تتزين بحدائق ومسطحات خضراء لاستقبال المواطنين العيد فرحة.. مأرب تتزين بحدائق ومسطحات خضراء لاستقبال المواطنين
اكتشف المزيد