600 مليون زيارة لمنصة منارة الحرمين خلال بث ترجمة خطبة عرفة

بلغ عدد الزوار لمنصة منارة الحرمين التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم عرفة أكثر من 600 مليون زيارة، بهدف الاستماع إلى ترجمة خطبة يوم عرفة التي تم بثها من خلال المنصة إلى 14 لغة.

وتجاوز عدد المستمعين أكثر من 219 مليون شخص، منهم 68 مليونا من جمهورية إندونيسيا، و38 مليونا من جمهورية باكستان الإسلامية، و32 مليونا من جمهورية الهند، و22 مليونا من جمهورية بنغلاديش الشعبية، و19 مليونا من جمهورية مصر العربية، و12 مليونا من جمهورية الصين الشعبية، و6 ملايين من الوِلايات المتَّحدة الأَميركِية، و3 ملايين من ماليزيا، أما المملكة العربية السعودية، وأفغانستان، وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، فبلغ عدد المستمعين من كل دولة 2 مليون، وجاء باقي العدد موزعا على دول أخرى، كما بلغت نسبة المستمعين للخطبة من أجهزة الكمبيوتر 99%، وواحد بالمئة من الجوال.

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ووزعت نسبة الاستماع إلى اللغات كالتالي: (29%) للغة الملايو، (18%) الإنجليزية، و(13%) الأوردية، و(11%) الهوسا، و(9%) البنغالية، و(4%) الفرنسية، و(3%) التركية، و(2.3%) التاميلية، وأما الصينية، والهندية، والفارسية، والروسية (2%) لكل لغة، و(1.5%) الكيسواحيلية، و(1.2%) الإسبانية.

الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت بداية شهر ذي الحجة عن زيادة عدد اللغات المستخدمة في مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لترجمة خطبة عرفة لموسم حج هذا العام (1443هـ)، من 10 لغات إلى 14 لغة، وأنها تستهدف 200 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

ونفذت الرئاسة المشروع بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف.